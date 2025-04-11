Уиткофф встретился с главой РФПИ Дмитриевым в Петербурге

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом во время его визита в Петербург, сообщил ТАСС 11 апреля. Беседа прошла в отеле "Гранд Европа" на Михайловской улице.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, встреча Уиткоффа и Дмитриева уже закончилась. Кортеж, в котором мог находиться спецпосланник США, уехал от гостиницы к 13:10.

Судя по данным "Яндекс.Карт", на Михайловской улице и Невском проспекте в районе отеля образовались десятибалльные пробки. Ранее о перекрытиях улиц в центре города сообщала "Фонтанка.ру".

Стивен Уиткофф прибыл в Петербург утром 11 апреля. По информации американского новостного портала Axios, у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин также находится в Петербурге 11 апреля.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля