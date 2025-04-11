Песков подтвердил прибытие Уиткоффа в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Россию прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, сообщил 11 апреля ТАСС. Ранее пользователи трекингового сервиса Flightradar заметили, что его самолет приземлился в Петербурге.

"Да, я подтверждаю, он, действительно, прилетел", - ответил Песков журналистам на вопрос о прибытии Уиткоффа в Россию.

Он добавил, что Кремль оперативно даст информацию в случае, если президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа.

О том, что Уиткофф мог направиться в Россию для встречи с Путиным сообщил 11 апреля американский новостной портал Axios. По данным сервиса Flightradar24 борт, который может быть связан со спецпосланником, вылетел из города Форт-Лодердейл. Он приземлился в петербургском аэропорту Пулково утром 11 апреля.

Как сообщила "Фонтанка.ру", судя по камерам и сообщениям пользователей "Яндекс.Карт", в Петербурге перекрыли участок Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцовой набережной, а также закрыт Дворцовый мост в сторону проспекта.

Ранее американские переговорщики по украинскому урегулированию со стороны США во главе с Уиткоффом уже прилетали в Россию 13 марта.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля