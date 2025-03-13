Американские переговорщики по Украине направляются в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в страну летят переговорщики по украинскому урегулированию со стороны США, сообщил 13 марта ТАСС. Песков добавил, что с ними запланированы соответствующие контакты.

"Действительно, переговорщики летят, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед, потом расскажем", - приводит цитату пресс-секретаря ТАСС.

По данным сервиса Flightradar, борт с представителями США вылетел из международного аэропорта Хамад в Дохе. Как сообщил ТАСС, самолет приземлился в московском аэропорту Внуково около 12:30.

На борту самолета находился Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа. Днем ранее, 12 марта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что он планирует посетить Москву, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Песков заявлял, что Кремль рассчитывает получить подробности переговоров Украины и США, состоявшихся 11 марта в Джидде, в ходе контакта с американцами, запланированного "в эти дни".

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля