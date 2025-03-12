Песков: США передадут Кремлю подробности переговоров в Джидде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной до получения подробностей, сообщил 12 марта Интерфакс. Он также не исключил возможность нового телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера общаясь с прессой, и Рубио [Марко Рубио - госсекретарь США], и Уолтц [Майк Уолтц - помощник президента США по нацбезопасности] заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде", - прокомментировал Песков.

По его словам, Кремль пока не владеет подробностями переговоров Украины и США, состоявшихся 11 марта в Джидде, но рассчитывает получить полную информацию в ходе контакта с американцами, запланированного "в эти дни".

"Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, он будет очень быстро организован", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

При этом Песков отметил, что на данный момент нет договоренностей о телефонном разговоре Путина с Трампом. Также он подтвердил отсутствие определенности касательно того, где и когда могут пройти возможные переговоры между президентами.

Напомним, что 12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Это был первый официальный контакт лидеров двух стран за несколько лет. 18 февраля также состоялись переговоры представителей России и США. По их итогам было принято решение назначить послов в столицах двух стран и восстановить консультации по геополитическим вопросам.

Анастасия Луценко, фото: с сайта Кремля