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Бывший директор Конгрессно-выставочного бюро возглавил ГКУ "ДОДД"

фото ЗакС политика Бывший директор Конгрессно-выставочного бюро возглавил ГКУ "ДОДД"

В Дирекции по организации дорожного движения Петербурга сменилось руководство, на смену Валерия Мушты, который более десяти лет возглавлял ведомство, назначен 42-летний Андрей Мацарин, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту 11 апреля. Ранее Мацарин занимал должность директора в ГБУ "Конгрессно-выставочное бюро". 

До назначения, как уточняют в комтрансе, Мацарин работал в администрации губернатора Петербурга, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры и других органах исполнительной власти. Отметим, Мацарин работал в Смольном еще в период губернаторства Георгия Полтавченко

"Наиболее значимым достижением в карьере Андрея Мацарина стало руководство Управлением транспортной логистики Департамента планирования пассажирских перевозок в подведомственной организации Минтранса России при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года— проекта глобального масштаба", - сообщили в комитете.

В 2018 году Мацарин занял пост генерального директора Конгрессно-выставочного бюро, подведомственного комитету по развитию туризма. В интервью журналу "Собака.ру" Мацарин отзывался о своем опыте работы на госслужбе так: 

"За годы работы в государственных структурах, а также накопленного опыта в реализации международных проектов, у меня сложилось четкое понимание механизмов работы и процесса принятия решений. Это способствует выстраиванию эффективных взаимоотношений и коммуникаций между различными государственными и отраслевыми структурами", - говорил чиновник. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об увольнении экс-депутата Заксобрания Дмитрия Тугова из комитета по социальной политике Петербурга. 

Константин Леньков / Фото Смольный


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