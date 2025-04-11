На платных парковках очистили более 5 тысяч автомобильных знаков с начала года

Пешие инспекторы городского центра управления парковками (ГЦУП), подведомственного комитету по транспорту Петербурга, очистили от посторонних предметов свыше 5 тысяч автомобильных номерных знаков в зоне платной парковки за первый квартал 2025 года, сообщила пресс-служба комитета в своем Telegram-канале 11 апреля.

Также сотрудники ГЦУП провел более 2 тысяч профилактических бесед с автомобилистами. Они напомнили владельцам транспортных средств о правилах паркования, рассказали о существующих способах оплаты и предупредили о возможных последствиях нарушений в зоне платной парковки.

Проверяли инспекторы и соблюдение прав людей с инвалидностью. Под проверку попали более 1,6 тысяч транспортных средств, припаркованных на местах для маломобильных граждан. По итогу свыше 450 водителей должны будут выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей за размещение автомобиля на местах для инвалидов.

Кроме того, были выявлены порядка 200 поврежденных дорожных знаков и информационных табличек. ГЦУП намерен устранить дефекты либо полностью заменить испорченные знаки на новые.

В комитете также напомнили, что инспекторы ГЦУП контролируют участки улиц в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах ежедневно с 8:00 до 20:00.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что специалисты центра управления парковками зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД среди арендаторов электросамокатов с начала сезона кикшеринга 6 марта.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру