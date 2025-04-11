В Смольном надеются на снижение уровня преступности к 2035 году

В следующие 10 лет количество зарегистрированных преступлений в Петербурге должно будет уменьшиться до 1 116 единиц в пересчете на 100 тысяч человек, следует из проекта обновленной стратегии социально-экономического развития города на период до 2035 года. Это меньше, чем фиксировалось в 2024 году, говорится в документе. Раскрываемость преступлений за последнюю пятилетку заметно снизилась.

В прошлом году в городе регистрировали по 1 162,4 преступлений на 100 тысяч человек, отмечают авторы проекта. Это больше, чем пятью годами раньше: в 2019 году в Петербурге фиксировали по 874 преступления на 100 тысяч человек. Как отмечается, подобная динамика во многом связана с деятельностью злоумышленников в интернете и с использованием средств мобильной связи.

В абсолютных цифрах количество фиксируемых преступлений выросло с 48,6 тысяч в 2019 году до 65 тысяч в 2024-м. При этом в 2023 году в городе зафиксировали 67 тысяч преступлений, сообщается в документе.

Более трети (34,9 %) от числа зарегистрированных в прошлом преступлений пришлось на тяжкие и особо тяжкие. В абсолютных цифрах это 22,7 тысячи преступлений. Относительно 2019 года их доля практически не выросла: пятью годами ранее на них приходилось 34,4 % от общего числа преступлений.

В период с 2020 по 2024 с 2,9 тысячи до 3,4 тысячи выросло количество экономических преступлений. Также увеличилось количество преступлений экстремистской направленности с восьми штук в 2021 году до 47 единиц в 2024 году.

Между тем, показатели раскрываемости преступлений в городе снизились с 50,9 % в 2019 году до 37,8 % в 2024-м. В Смольном объясняют это "значительным ростом преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (в 8,8 раз к 2019 году), имеющих сложную природу расследования и раскрытия".

В минувшем феврале сведениями о работе МВД в Петербурге в 2024 году поделился начальник регионального Главка Роман Плугин. Произошло это во время его ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру