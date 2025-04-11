Бывший глава российского МИД признан иностранным агентом

Андрей Козырев*, возглавлявший Министерство иностранных дел РФ с 1990 по 1996 год, признан иностранным агентом, сообщили в Министерстве юстиций 11 апреля. Также ведомство включило в реестр иноагентов бывшую сотрудницу ФСИН Анну Каретникову**, исследователя исторической памяти Николая Эппле***, журналистку Дарью Счастливую**** и движение "Удмуртия против коррупции"*****.

В Минюсте заявили, что перечисленные граждане выступали против проведения специальной военной операции, а также якобы распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей.

Также сегодня из реестра иноагентов исключили некоммерческую организацию "Фонд защиты гласности"****** в связи с ее ликвидацией.

Ранее в Минюсте сообщили, что сотрудники ведомства ищут признаки иностранного влияния у телеведущего Ивана Урганта. Провести проверку просил депутат Государственной думы Николай Новичков.

* Андрей Козырев внесен Минюстом в реестр иноагентов

** Анна Каретникова внесена Минюстом в реестр иноагентов

*** Николай Эппле внесен Минюстом в реестр иноагентов

**** Дарья Счастливая внесена Минюстом в реестр иноагентов

***** Движение "Удмуртия против коррупции" внесено Минюстом в реестр иноагентов

****** "Фонд защиты гласности" внесен Минюстом в реестр иноагенто 19.11.2015, исключен 11.04.2025

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру