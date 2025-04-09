Минюст ищет у Ивана Урганта признаки иностранного агента

Министерство юстиции России проводит контрольные мероприятия, направленные на проверку деятельности телеведущего Ивана Урганта на признаки иноагента, сообщил ТАСС 9 апреля. Такой ответ ведомство направило на обращение депутата Госдумы Николая Новичкова (СРЗП).

"С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия. <…> При наличии сведений, подтверждающих соответствие лицом признаков иностранного агента <…>, Минюстом России будет рассмотрен вопрос о включении указанного в вашем обращении фигуранта в реестр иностранных агентов", - цитирует документ ТАСС.

Новичков обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой проверить, находится ли телеведущий под иностранным влиянием и получает ли заграничное финансирование, в середине марта. В тексте обращения депутат отметил, что ранее в российских СМИ появилась информация, что Ургант якобы мог зарегистрироваться на территории Франции в качестве индивидуального предпринимателя.

Напомним, что это не первый раз, когда эсеры проявляют интерес к деятельности телеведущего. Признать Урганта иностранным агентом Новичков уже призывал в январе 2023 года в своей колонке в "Московском Комсомольце". Еще раньше, в августе 2022 года, инициативная группа по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД), созданная на базе партии СРЗП, опубликовала список "агентов иностранного влияния", якобы выступающих против спецоперации на Украине, а также их "пособников" в госструктурах. В этот перечень попал в том числе Иван Ургант.

В октябре 2023 года с инициативой проверить высказывания ряда граждан, покинувших Россию после начала СВО, выступил зампред комитета по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия"). Соответствующее протокольное поручение комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции было принято на пленарном заседании палаты парламента.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру