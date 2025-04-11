Полицейский в Петербурге получил реальный срок по делу о превышении полномочий

Выборгский районный суд приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего сотрудника полиции по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. а, б ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила 11 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Кроме того, Алексей Сюткин лишен звания сержанта полиции, а вместе с тем права занимать должности в правоохранительных органах сроком на полгода.

В период с ночи по утро 11 апреля 2024 года Сюткин выполнял обязанности оперативного дежурного дежурной части отдела полиции № 19 по Выборгскому району. К нему доставили гражданина, задержанного за появление в нетрезвом виде в общественном месте (ст. 20.21 КоАП РФ). В какой-то момент Сюткин "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" к задержанному без предупреждения повалил его и ударил кулаком, а затем электрошокером, передает судебная пресс-служба. Вслед за этим он поставил гражданина на колени и вновь ударил шокером, а затем еще дважды ударил в туловище кулаком.

Суд учел наличие у Сюткина малолетнего ребенка, положительных характеристик, раскаяние и добровольную компенсацию морального вреда потерпевшему. После оглашения приговора бывший полицейский был взят под стражу в зале суда.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге иностранец был осужден на три года лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру