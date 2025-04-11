Иностранец в Петербурге получил 3 года колонии за оправдание теракта

Суд в Петербурге приговорил иностранного гражданина к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу об публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу 11 апреля. Ему также на 2 года запретили заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете.

Суд установил, что обвиняемый в период с 23 по 24 марта 2024 года разместил в открытом доступе в Сети комментарии, оправдывающие теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле". Его задержали, 28 марта 2024 года ему предъявили обвинение. В видео, опубликованном ГСУ СК России по Петербургу, он признал свою вину.

Напомним, что в январе 2025 года полицейские задержали подозреваемого в оправдании терроризма. Он якобы также оставлял в Сети комментарии, оправдывающие теракт в "Крокус Сити Холле".

Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта 2024 года перед концертом петербургской группы "Пикник". Группа вооруженных людей устроила стрельбу, в результате погибли 144 человека и еще 551 человек пострадал.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру