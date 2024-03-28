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Новости 13:05

В Петербурге СК предъявил иностранцу обвинение в оправдании терроризма

фото ЗакС политика В Петербурге СК предъявил иностранцу обвинение в оправдании терроризма

В Петербурге 26-летнему гражданину Таджикистана предъявлено официальное обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), рассказали 28 марта в Главном следственном управлении СК по региону. В настоящее время решается вопрос о заключении иностранца под стражу.

По версии следствия, в период с 24 по 25 марта обвиняемый опубликовал в интернете комментарии на тему теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Суть написанного сводилась к оправданию случившегося, утверждают в ведомстве.

Двумя днями ранее в СМИ появились сообщения о задержании в Петербурге уроженца Средней Азии за сделанный 23 марта комментарий в Telegram на тему стрельбы. Накануне СК предъявил обвинение в оправдании терроризма за подобные действия петербургскому декоратору Николаю Конашенку, позже суд отправил его под арест.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб / Telegram (скриншот видео)


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