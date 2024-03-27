Суд Петербурга арестовал декоратора Конашенка из-за высказываний о теракте в "Крокусе"

Дзержинский районный суд Петербурга отправил в СИЗО декоратора Николая Конашенка по статье о призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), об этом 27 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Конашенок опубликовал в интернете высказывания, которые содержат признаки оправдания теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта.

В суде фигуранту было предъявлено обвинение. Сам Конашенок вину не признал.

Суд отправил Николая Конашенка в СИЗО до 25 мая 2024 года.

Декоратора задержали вечером в понедельник, 25 марта, в аэропорту Пулково. Его жена, Роксана Шатуновская, покинула пост генерального директора пространства "Новая Голландия" после высказываний мужа.

Фото: ЗАКС.Ру