СК предъявил петербургскому декоратору обвинение в оправдании терроризма

Петербургскому декоратору Николаю Конашенку предъявлено официальное обвинение в оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили в Главном следственном управлении СК по региону 27 марта. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Согласно версии следствия, Конашенок опубликовал в период с 22 по 25 марта в интернете "комментарии, оправдывающие террористический акт, совершенный 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус Сити Холл"". Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что вечером 25 марта Конашенок был задержан в Пулково, откуда он намеревался вылететь в Армению. В СМИ появилась сделанная после задержания видеозапись, на которой петербуржец извиняется за свои высказывания о стрельбе в концертном зале. Позже появилась информация о возбуждении против него уголовного дела об оправдании терроризма.

Вечером во вторник Смольнинский суд арестовал горожанина на 14 суток за мелкое хулиганство. Согласно протоколу, вечером 25 марта Конашенок неадекватно себя вел на Мытнинской улице, пугая прохожих, за что был задержан полицией и доставлен в дежурную часть отдела полиции № 76 по Центральному району.

Фото: ЗАКС.Ру