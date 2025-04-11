"Ротонда": Зампред комитета по благоустройству Канунникова покинет должность

Заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова сообщила коллегам о намерении подать в отставку, сообщил 11 апреля Telegram-канал "Ротонда". По информации источника журналистов, на этой неделе чиновница ушла на больничный, после чего поделилась планами об уходе с должности.

В беседе с "Ротондой" Канунникова заявила, что ее уход был запланирован уже давно. Госслужащая добавила, что теперь намерена сменить место работы.

В комблаге Канунникова курирует деятельность отдела межотраслевого и территориального взаимодействия по вопросам формирования комфортной городской среды. Трудовой путь начинала в качестве преподавателя кафедры архитектуры в Туркменском политехническом институте в 1982 году, спустя три года перешла на кафедру градостроительства Ленинградского инженерно-строительного института. Позже работала в комитете по градостроительству и архитектуре, откуда в 2019 году в должности зампреда перешла в комитет по благоустройству.

Андрей Казарлыга, фото: Комитет по благоустройству / "ВКонтакте"