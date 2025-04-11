В МО "Светлановское" не увидели необходимости в извещениях о проведении собраний

Оповещение граждан о проведении заседаний муниципального совета не предусмотрено существующим регламентом, сообщили в МО "Светлановское" бывшему муниципальному депутату Дмитрию Шуколюкову. Копию ответа на свой запрос петербуржец опубликовал 9 апреля в своем Telegram-канале. Ранее депутаты изменили регламент, исключив возможность присутствия граждан на заседаниях.

В своем запросе Шуколюков интересовался возможностью публичного размещения анонсов заседаний совета. В ответ замглавы МО Ирина Троицкая уведомила бывшего мундепа о том, что, согласно федеральному закону "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", присутствие граждан на заседаниях проходит в соответствии с муниципальными регламентами и иными правовыми актами.

"Требованиями вышеуказанного Федерального закона <...> и регламентом МО "Светлановское" не предусмотрено размещение информации о заседаниях муниципального совета, оповещение лиц, участвующих в заседаниях, проводится индивидуально", — написала Шуколюкову Троицкая.

Регламент МО "Светлановское" был принят в 2020 году, в его первоначальной редакции говорится о том, что на заседаниях "могут присутствовать избиратели, работники средств массовой информации, приглашенные лица". Однако же в феврале 2025 года в документ были внесены изменения: теперь вместо избирателей возможными участниками заседаний указаны "почетные жители МО".

Шуколюков был депутатом шестого созыва МО "Светлановское". В 2024 году пытался баллотироваться в следующий созыв в качестве самовыдвиженца, однако получил отказ в регистрации. После выборов он продолжил следить за деятельностью муниципалитета. В сентябре он сообщал об отказе депутатов седьмого созыва от проведения трансляций заседаний в интернете.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру