Беглов подписал постановление о субсидиях НКО на организацию мероприятий

Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства о порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям на компенсацию затрат по организации мероприятий к городским праздникам и памятным датам в 2025 году, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга 12 апреля.

В рамках предоставления субсидий НКО могут подать заявку на финансирование мероприятий, посвященных Празднику новогодней елки, Новому году, Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Дню славянской письменности и культуры, а также годовщине основания Петербурга. На субсидию могут претендовать социально-ориентированные некоммерческие организации.

"Субсидии на реализацию Закона Санкт‑Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт‑Петербурге" предоставляются с 2006 года. Они призваны поддержать лучшие творческие инициативы социально ориентированных НКО при проведении указанных праздников", - сообщили в Смольном.

Накануне ЗАКС.Ру рассказывал, что губернатор Петербурга подписал постановление о предоставлении субсидий на посещение бань для некоторых категориям горожан.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру