Спикер Бельский сыграл в футбол с бойцами "Эспаньолы"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский во время своей гуманитарной поездки в зону проведения специальной военной операции встретился с участниками формирования "Эспаньола", который состоит преимущественно из футбольных фанатов. Кроме передачи грузов и двух квадроциклов, Бельский сыграл с бойцами в футбол.

"И, конечно, никуда без нашей общей страсти — футбола. Сыграли товарищеский (во всех смыслах — счёт 2:2) матч, еще больше сплотились и зарядились друг от друга. Сейчас с новыми силами в бой за Россию!", - написал Бельский в своих социальных сетях 12 апреля.

Делегация Заксобрания в составе Александра Бельского, Юрия Гладунова и Константина Чебыкина отправилась в зону спецоперации в конце недели. Это 22-я поездка петербургских депутатов. Они передали военнослужащим средства радиоэлектронной борьбы, вещи и вручили памятные знаки. Также парламентарии посетили курган Саур-Могила в Донецкой области.

Константин Леньков / Фото Александра Бельского