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Новости 14:04

Спикер Бельский сыграл в футбол с бойцами "Эспаньолы"

фото ЗакС политика Спикер Бельский сыграл в футбол с бойцами "Эспаньолы"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский во время своей гуманитарной поездки в зону проведения специальной военной операции встретился с участниками формирования "Эспаньола", который состоит преимущественно из футбольных фанатов. Кроме передачи грузов и двух квадроциклов, Бельский сыграл с бойцами в футбол. 

"И, конечно, никуда без нашей общей страсти — футбола. Сыграли товарищеский (во всех смыслах — счёт 2:2) матч, еще больше сплотились и зарядились друг от друга. Сейчас с новыми силами в бой за Россию!", - написал Бельский в своих социальных сетях 12 апреля. 

Делегация Заксобрания в составе Александра Бельского, Юрия Гладунова и Константина Чебыкина отправилась в зону спецоперации в конце недели. Это 22-я поездка петербургских депутатов. Они передали военнослужащим средства радиоэлектронной борьбы, вещи и вручили памятные знаки. Также парламентарии посетили курган Саур-Могила в Донецкой области.

Константин Леньков / Фото Александра Бельского


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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