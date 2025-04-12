Бастрыкин потребовал доклад о нападении повара на подростка в Тихвине

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу по факту нападения повара из Киргизии на 17-летнего подростка в суши-баре в Тихвине. Мужчина ударил юношу ножом. Несовершеннолетний был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Следователи возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК).

По данным полиции, инцидент произошел днем 11 апреля. По предварительным данным, повар ударил подростка ножом из-за того, что он якобы пришел в заведение в "неподобающей грязной одежде". Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе расследования уголовного дела", - сообщили в СК.

В конце марта председатель Следкома велел коллегам из Петербурга предоставить доклад по факту травмирования 11-летнего мальчика на детской площадке. В результате падения у ребенка диагностировали разрыв почки.

Константин Леньков / Фото СК