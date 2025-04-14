Воины-афганцы получат право на прием в приоритетном порядке у спикера ЗакСа

Правом на личный прием в первоочередном порядке спикером Законодательного собрания или его уполномоченными могут наделить участников войны в Афганистане, проект поправок об этом опубликован на сайте городского парламента. Документ вносит изменения в постановление городского парламента, касающееся порядка проведения регионального дня приема граждан председателем ЗакСа.

Авторами проекта выступили депутаты от "Единой России" Игорь Высоцкий и Денис Четырбок и их коллеги от фракции КПРФ Дмитрий Дмитриев и Алексей Зинчук. Депутаты предложили дополнить список различными категориями воинов-интернационалистов, участвовавших в войне в Афганистане 1979-1989 годов.

Сейчас правом на прием в первоочередном порядке в рамках регионального дня обладают Герои России и Герои Советского Союза, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, почетные граждане Петербурга, участники СВО и другие категории граждан.

В юридическом управлении аппарата ЗакСа рассмотрели предложенный проект и не увидели в тексте противоречия нормам действующего законодательства.

Перечень категорий граждан, имеющих право на прием у спикера в первоочередном порядке, с течением времени расширяется в Петербурге. Так, в мае 2023 года список пополнили молодые люди, потерявшие родителей во время обучения.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру