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Новости 10:59

Студенты, потерявшие родителей, смогут в особом порядке прийти на прием к спикеру ЗакСа

фото ЗакС политика Студенты, потерявшие родителей, смогут в особом порядке прийти на прием к спикеру ЗакСа

Парламент Петербурга 24 мая приняли в целом поправки в постановление Заксобрания о приеме граждан председателем ЗакСа, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Перечень лиц, обладающих правом на первоочередный прием спикера в рамках регионального дня приема, хотят расширить молодыми людьми, потерявших родителей в период обучения. 

Ранее городской парламент рассмотрел ряд документов, защищающих права студентов, оставшихся без родителей в годы обучения в вузах и колледжах. Так, люди в возрасте от 18 до 23 лет смогут рассчитывать на приоритет при приеме у госслужащих. Еще одна инициатива о гарантированной помощи юристов была направлена в Государственную думу. 

Константин Леньков


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