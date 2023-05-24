Студенты, потерявшие родителей, смогут в особом порядке прийти на прием к спикеру ЗакСа

Парламент Петербурга 24 мая приняли в целом поправки в постановление Заксобрания о приеме граждан председателем ЗакСа, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Перечень лиц, обладающих правом на первоочередный прием спикера в рамках регионального дня приема, хотят расширить молодыми людьми, потерявших родителей в период обучения.

Ранее городской парламент рассмотрел ряд документов, защищающих права студентов, оставшихся без родителей в годы обучения в вузах и колледжах. Так, люди в возрасте от 18 до 23 лет смогут рассчитывать на приоритет при приеме у госслужащих. Еще одна инициатива о гарантированной помощи юристов была направлена в Государственную думу.

Константин Леньков