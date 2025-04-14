Депутат Госдумы предложил сократить женщинам рабочий день ради семьи

Сокращение рабочего дня для женщины хотя бы на один час с сохранением заработной платы предложил депутаты Госдумы Игорь Антропенко в беседе с ТАСС, сообщило издание 14 апреля. Депутат считает, что дополнительный час женщинам необходим для заботы о семье и наведения красоты.

По словам Антропенко, сейчас большинство детей в стране посещают как минимум один кружок или секцию после учебы, куда они должны добираться самостоятельно. По его мнению, при сокращении рабочего дня у женщин должна появиться возможность сопровождать их.

"Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят и уже заявляют, что детей у них не будет", - цитирует аргументы депутата ТАСС.

Антропенко подчеркнул, что, из-за невозможности совмещать заботу о семье с работой, иногда женщины вынуждены покидать свои рабочие места, что устраивает далеко не всех. Он отмечает, что сокращение рабочего дня стоит распространить и на бездетных женщин, так как им требуется больше времени для того, чтобы собраться на работу.

" Мы же говорим о самой прекрасной половине человечества! Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой?" - заявил депутат.

Напомним, что в середине марта другой депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты для россиянок, занимающихся домашним хозяйством. Размер выплат предлагается установить в соответствии с прожиточным минимумом.

Анастасия Луценко, фото: unsplash