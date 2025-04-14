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Новости 13:19

Депутат Госдумы предложил сократить женщинам рабочий день ради семьи

фото ЗакС политика Депутат Госдумы предложил сократить женщинам рабочий день ради семьи

Сокращение рабочего дня для женщины хотя бы на один час с сохранением заработной платы предложил депутаты Госдумы Игорь Антропенко в беседе с ТАСС, сообщило издание 14 апреля. Депутат считает, что дополнительный час женщинам необходим для заботы о семье и наведения красоты.

По словам Антропенко, сейчас большинство детей в стране посещают как минимум один кружок или секцию после учебы, куда они должны добираться самостоятельно. По его мнению, при сокращении рабочего дня у женщин должна появиться возможность сопровождать их.

"Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят и уже заявляют, что детей у них не будет", - цитирует аргументы депутата ТАСС.

Антропенко подчеркнул, что, из-за невозможности совмещать заботу о семье с работой, иногда женщины вынуждены покидать свои рабочие места, что устраивает далеко не всех.  Он отмечает, что сокращение рабочего дня стоит распространить и на бездетных женщин, так как им требуется больше времени для того, чтобы собраться на работу.

" Мы же говорим о самой прекрасной половине человечества! Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой?" - заявил депутат.

Напомним, что в середине марта другой депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты для россиянок, занимающихся домашним хозяйством. Размер выплат предлагается установить в соответствии с прожиточным минимумом.

Анастасия Луценко, фото: unsplash


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