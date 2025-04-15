Экс-главреда российского Playboy обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей

Бывшего главного редактора российской версии версии журнала Playboy Владимира Ляпорова обвинили в особо крупном мошенничестве, сообщил 15 апреля ТАСС. Общий ущерб мог составить более 50 млн рублей.

Ляпорову предъявили обвинение по пяти эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). По версии следствия, бывший главред Playboy якобы похищал деньги у своих партнеров по бизнесу под предлогом инвестирования в компании Prime Westminster LTD и London Legal Capital (LLC). Обе компании зарегистрированы в Лондоне, они подконтрольны Ляпорову. Отметим, что Prime Westminster LTD была ликвидирована 15 апреля 2025 года.

По информации ТАСС, расследование дела было завершено, скоро его материалы будут переданы в суд. При этом следствие не исключает, что могут быть выявлены новые эпизоды преступной деятельности Ляпорова. В качестве меры пресечения для обвиняемого была избрана подписка о невыезде.

Владимир Ляпоров занимал должность главного редактора российского Playboy с 2007 по 2009 годы. Окончил отделение политологии философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, имеет степень кандидата политических наук.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что по делу о мошенничестве в особо крупном размере была арестована ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина. По версии следствия, Ильина незаконно присвоила себе более 10 млн рублей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру