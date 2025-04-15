Эрмитаж организует бесплатный день к 80-летию Победы

Возможность бесплатно посетить Эрмитаж предоставят петербуржцам и гостям города 8 мая в преддверии Дня Победы, сообщила пресс-служба музея 15 апреля. Желающие смогут посетить экспозиции Главного музейного комплекса и Главного штаба

"Государственный Эрмитаж, вместе с городом переживший Блокаду Ленинграда и сохранивший свои коллекции в тяжелые годы войны, вносит свой вклад в празднование этого юбилея [Победы]. Бесплатное посещение – не только подарок городу-герою и его жителям, но и дань уважения поколению, отстоявшему свободу и независимость Родины", - прокомментировали решение в пресс-службе Эрмитажа.

В публикации отмечается, что таким образом музей реализует принятый ранее курс на предоставление бесплатного посещения в особые даты, в том числе праздничные.

Бесплатные билеты будут доступны для оформления на официальном сайте, их будут размещать поэтапно. Также получить бесплатные билеты можно будет непосредственно в кассах Главного музейного комплекса и Главного штаба 8 мая. В публикации пообещали позднее рассказать о порядке посещения музея в этот день более подробно.

В пресс-службе также напомнили, что 9 мая Эрмитаж работать не будет. Все экспозиции музея будут в этот день традиционно закрыты.

Напомним, что с марта 2025 года в Эрмитаже бесплатные дни стали приурочивать к праздничным дням. До этого в музее был один фиксированный бесплатный день каждый месяц. Отметим, что пожилые петербуржцы могут посетить Эрмитаж без оплаты в рамках программы "Серебряный возраст". Всего под действие программы попадают 39 музеев и парков. ЗАКС.Ру ранее приводил весь перечень доступных учреждений.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру