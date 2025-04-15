ЦБ и ФАС рекомендовали банкам отказаться от выделения выгодных условий шрифтом

При размещении информации об условиях по вкладам кредитные организации должны отказаться от акцентирования наиболее выгодных вариантов посредством изменений в цвете и размере шрифта, говорится в опубликованном 15 апреля информационном письме Банка России и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Банкам посоветовали также обеспечить одновременное отображение условий, от которых зависят проценты по вкладам, вместе с указанием минимальной гарантированной ставки по вкладу.

Также банкам рекомендовано отказаться от автоматического проставления галочек в калькуляторах по вкладам. В случае, если организация использует одно название для нескольких видов вкладов минимальная гарантированная ставка должна рассчитываться отдельно для каждого из них.

Рекомендации сформированы по итогам изучения информации о вкладах, размещаемой на сайтах и в мобильных приложениях банков и их партнеров. При анализе ЦБ и ФАС выделили ряд практик, которые "могут ввести потребителя в заблуждение относительно условий вклада". Среди них оказались акцент на отличные от процентной ставки по вкладу показатели, привлечение внимания к максимальной процентной ставке, автоматическое проставление отметок в банковском калькуляторе и использование цвета и размера шрифта для выделения выгодных условий. Еще одной подобной практикой стало размещение части информации по вкладу вне зрительного поля, из-за чего пользователь вынужден прокручивать страницу или выполнять иные действия для получения более полных данных.

Ранее ФАС предупредила крупнейшие торговые сети о недопустимости завышения цен на товары, пользующиеся особым спросом на Пасху. Речь идет, в частности, о куриных яйцах, кондитерских изделиях и сливочном масле.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру