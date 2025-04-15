С начала года комтранс арестовал 30 нелегальных такси

За первые три месяца 2025 года Межведомственная транспортная комиссия арестовала 61 транспортное средство в ходе рейдов, сообщили 15 апреля в городском комитете по транспорту. Из этого числа непосредственно сотрудники комитета арестовали 30 легковых автомобилей, нелегально занимавшихся извозом под видом такси.

Всего в I квартале года рабочие группы комиссии провели 245 рейдов, проверив совокупно 2 992 транспортных средства. Среди прочего, проверке подверглись 67 автобусов, выполняющих детские перевозки. Нарушения удалось выявить в трех случаях.

Сотрудники комтранса при проверках такси составили 25 актов о нарушениях, итогом чего стали 52 дела об административных правонарушениях в отношении перевозчиков и еще 47 дел — в отношении водителей. Дела возбуждались по статьям о нарушении требований обеспечения безопасности при перевозках (ст. 12.31.1 КоАП РФ) и о нарушении правил перевозок в такси (ст. 11.14.1 КоАП РФ).

В состав рабочих групп Межведомственной комиссии входят представители комтранса и "Организатора перевозок" вместе с сотрудниками ГАИ, Ространснадзора и других ведомств.

Также в комитете сообщили, что в период с 25 по 31 марта в городе проверили 250 пассажирских автобусов. К административной ответственности привлекли 60 шоферов, в том числе за пользование телефоном во время движения и за посадку и высадку пассажиров вне остановок или с нарушениями ПДД.

В конце марта в ГУ МВД по региону отчитались об итогах рейда, в рамках которого силовики проверяли общественный транспорт перед выходом на линию. Среди прочего, силовики насчитали 33 неисправных автобуса, технику не допустили к работе. Также проверяющие составили протокол на водителя за отказ от медосвидетельствования.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash