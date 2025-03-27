Полиция в ходе рейда привлекла к ответственности более 50 водителей автобусов

Более 50 водителей автобусов были привлечены к административной ответственности по итогам комплексного рейда на территории Петербурга и Ленобласти, сообщили 27 марта в ГУ МВД по региону. Всего проверкам подверглись более 200 транспортных средств, из них 33 автобуса оказались неисправными перед выходом на линию.

Как сообщили в Главке, мероприятия проводились 25 и 26 марта при участии ГАИ, управления по вопросам миграции и Спецполка полиции. Проверке подверглись как автобусы, так и их водители. Рейд проводился "сплошным методом", то есть он охватил весь транспорт и шоферов, которые должны были выйти в дни проведения из автобусных парков.

Неисправные автобусы к выходу на улицы не допустили, при этом шесть из них были эвакуированы. Руководителей предприятия, допустивших работу подобного транспорта, привлекли к административной ответственности. Попутно удалось выявить нарушения режима труда и отдыха водителей и "формальный подход" к проверкам перед рейсами.

"Ряд водителей были отстранены от участия в дорожном движении до прохождения ими медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения", — рассказали в полиции.

Один водитель отказался от медосвидетельствования, на него составили протокол. Теперь шоферу грозит штраф в размере сорока пяти тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Еще двое водителей были задержаны за нарушения миграционного законодательства, вопрос об их выдворении из России будет решаться судом.

В начале марта спикер Законодательного собрания Александр Бельский высказался в пользу ужесточения контроля за городскими перевозчиками. Заявление прозвучало спустя неделю после смертельного ДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте. Также депутат вспомнил инцидент с падением автобуса в Мойку, произошедший в мае 2024 года. Тогда погибли семь человек из девяти, находившихся в салоне. В октябре суд приговорил водителя Рахматшоха Курбонова к шести годам колонии, сам фигурант в последнем слове жаловался на отсутствие полноценного отдыха между рабочими сменами.

Андрей Казарлыга, фото: Петербургская полиция / Telegram