Бельский высказался за ужесточение контроля за городскими перевозчиками

Систему контроля за городскими перевозчиками в Петербурге следует ужесточать, завил 6 марта спикер Законодательного собрания Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда Санкт-Петербург". Его слова прозвучали в ответ на вопрос ведущих о возможности отказа от услуг коммерсантов в транспортной сфере в контексте смертельного ДТП с автобусом на Ленинском проспекте.

Бельский заявил, что передача всего транспорта городу "единовременно невозможна". Вслед за этим он высказался о важности независимого контроля за выходом водителей на линию и добавил, что проработкой этого вопроса уже занимается комиссия ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры под председательством депутата Алексея Цивилева.

— Должен быть независимый контроль выхода водителя на линию. <...> Потому что это должна быть в первую очередь независимая компания, некоррумпированная, не имеющая каких-то там возможностей сговора с ней, в том числе, и на местах. <...> Это вопрос безопасности жителей нашего города, — поделился мнением Бельский.

Спикер признал, что реализация подобных планов чревата сложностями с подбором персонала у перевозчиков. Однако же замалчивание проблемы, по его мнению, фактически находится "на уровне преступления, которое произойдет в любом случае через какой-то период времени". Система проверок существует и сейчас, однако же она не позволяет избежать трагедий, и потому необходимо сделать ее прозрачной ради возможности улучшений, следует из его слов.

— У нас основной критерий — это безопасность жителей нашего города, — заявил Бельский. — Ну давайте уж говорить объективно, у нас уже автобус упал в реку. Соответственно, мы должны здесь менять свои подходы и они должны идти в рамках ужесточений системы контроля. Не ужесточения требований. <...> Просто должна появиться система контроля, которая не допускает подобных случаев выхода на линию, вот и всё.

В последний день февраля на Ленинском проспекте лазурный автобус сбил остановку общественного транспорта, в результате ДТП погибла 77-летняя женщина. На следующий день суд отправил водителя под арест до 27 апреля. До этого, в мае 2024 года, автобус вылетел с Поцелуева моста в воды Мойки, в результате инцидента погибли семь человек. Суд приговорил шофера к шести годам колонии общего режима.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру