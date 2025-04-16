ЗакС упростил условия освобождения от транспортного налога опекунов инвалидов

Законодательное собрание Петербурга 16 апреля в третьем, окончательном чтении приняло закон, который упрощает требования к автомобилям опекунов инвалидов с детства для получения льготы в виде освобождения транспортного налога, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сейчас под действие льготы попадают лишь автомобили, произведенные на территории государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАС).

При этом претендовать на льготу смогут по прежнему владельцы авто, мощность двигателей которых не превышает 150 лошадиных сил или возраст которых больше 15 лет. По оценке авторов законопроекта, среди которых представители всех фракции городского парламента, инициатива затронет, предположительно, 1,2 тысячи человек. Документ отправлен на подписание губернатору.

Ранее в Смольном начали готовить законопроект, который предусматривает льготу на использование платной парковки для многодетных семей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру