В Смольном работают над расширением льгот на парковку для многодетных семей

Депутат петербургского Заксобрания Михаил Амосов (СРЗП) обратился в правительство Петербурга по вопросу права на бесплатную парковку для многодетных семей, где старший ребенок обучается на очной форме, сообщил он 1 апреля в своем telegram-канале. Расширение льгот было утверждено указом президента, но не прописано в положении Смольного.

Как указывается в публикации Амосова, Указ президента России № 63 от 23 января 2024 года расширил действие мер соцподдержки для многодетных семей. В соответствии с документом, на них могут рассчитывать в том числе и семьи, где старший ребенок в возрасте от 18 до 23 лет проходит обучение в образовательной организации в очной форме.

При этом в принятом Смольном "Положении о парковочном разрешении многодетной семьи" льготы на парковку распространяются только на семьи с тремя детьми в возрасте до 18 лет. По словам Амосова, многодетные родители, чей старший ребенок обучается на очной форме и еще не достиг 23 лет, начали обращаться к депутатам с вопросами о том, почему они лишились льгот.

Амосов в свою очередь направил обращение в правительство города. В ответе правительства вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что комтранс уже разработал соответствующий проект постановления, на данный момент он находится на согласовании в органах исполнительной власти.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Госдума отклонила петербургский законопроект, предлагающий дать регионам право ввести скидку в 50 % при погашении штрафов за неоплаченную парковку в течение 20 дней. Авторами инициативы выступили депутаты ЗакСа от "Единой России" Всеволод Беликов, Антон Соловьев, Алексей Макаров, Андрей Рябоконь и Алексей Цивилев.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру