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Новости 10:46

Депутаты ЗакСа пригласили главу Петростата на заседание парламента

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа пригласили главу Петростата на заседание парламента

Заксобрание 16 апреля приняло в целом постановление об обращении к руководителю Управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти Александру Кукушкину с приглашением на заседание городского парламента. Депутаты направят главе ведомства несколько вопросов. По информации ЗАКС.Ру, выступление главы Петростата запланировано на 30 апреля. 

Всего в обращении упоминается десять вопросов главе Петростата. Они связаны с размером заработной платы, занятостью населения, состоянием экономики, переписью населения, а также с мигрантами и архивами. 

Ранее Кукушкин не выступал на пленарных заседаниях парламента. Один из депутатов в беседе с ЗАКС.Ру предположил, что такая встреча может положительно сказаться на взаимодействии парламента с ведомством.

На предыдущем заседании Заксобрания с докладом выступал уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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