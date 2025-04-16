Депутаты ЗакСа пригласили главу Петростата на заседание парламента

Заксобрание 16 апреля приняло в целом постановление об обращении к руководителю Управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти Александру Кукушкину с приглашением на заседание городского парламента. Депутаты направят главе ведомства несколько вопросов. По информации ЗАКС.Ру, выступление главы Петростата запланировано на 30 апреля.

Всего в обращении упоминается десять вопросов главе Петростата. Они связаны с размером заработной платы, занятостью населения, состоянием экономики, переписью населения, а также с мигрантами и архивами.

Ранее Кукушкин не выступал на пленарных заседаниях парламента. Один из депутатов в беседе с ЗАКС.Ру предположил, что такая встреча может положительно сказаться на взаимодействии парламента с ведомством.

На предыдущем заседании Заксобрания с докладом выступал уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру