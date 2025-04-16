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Новости 11:03

Депутат Штанникова войдет в парламентскую комиссию по экологии

фото ЗакС политика Депутат Штанникова войдет в парламентскую комиссию по экологии

Член фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Ольга Штанникова войдет в состав парламентской постоянной комиссии по экологии и природопользованию, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующее постановление было принято за основу депутатами на заседании 16 апреля. 

Штанникова станет седьмым членом комиссии, возглавляемой представителем фракции "Единая Россия" Алексеем Макаровым. Это первый орган, в который вступит Штанникова с начала работы в статусе депутата ЗакСа.

Напомним, место в парламенте Штанникова получила осенью 2024 года после вынужденного сложения полномочий депутата Бориса Вишневского*. Из-за статуса иностранного агента и изменений в российском законодательстве он не смог сохранить свой мандат. 

 

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Штанникова Ольга Олеговна 




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