Депутат Штанникова войдет в парламентскую комиссию по экологии

Член фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Ольга Штанникова войдет в состав парламентской постоянной комиссии по экологии и природопользованию, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующее постановление было принято за основу депутатами на заседании 16 апреля.

Штанникова станет седьмым членом комиссии, возглавляемой представителем фракции "Единая Россия" Алексеем Макаровым. Это первый орган, в который вступит Штанникова с начала работы в статусе депутата ЗакСа.

Напомним, место в парламенте Штанникова получила осенью 2024 года после вынужденного сложения полномочий депутата Бориса Вишневского*. Из-за статуса иностранного агента и изменений в российском законодательстве он не смог сохранить свой мандат.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру