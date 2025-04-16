ЗакС предлагает предоставить многодетным господдержку в покупке жилья в рассрочку

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложат откорректировать федеральный законопроект, посвященный мерам поддержки многодетным семьям в покупке жилья с помощью ипотеки. Петербургские парламентарии считают, что меры господдержки должны оказываться тем, кто покупает недвижимость и в ипотеку, и в рассрочку. Проект постановления об обращении в Государственную думу был поддержан 16 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

"Наша федеральная инициатива направлена на то, чтобы приравнять обе категории многодетных семей в части возможности получения государственной поддержки. Сейчас ее размер составляет 450 тысяч рублей", - прокомментировал в своих соцсетях инициативу один из ее авторов, депутат Денис Четырбок.

В середине марта проект инициативы поддержали думский комитет по финансовому рынку.

Напомним, в начале апреля Смольный опубликовал предварительный проект закона о поддержке многодетный семей с ипотекой за счет городского бюджета. Норма предполагает, что петербургские семьи с тремя и более детьми однократно смогут претендовать на получение 550 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру