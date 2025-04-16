Бельский вручил ЛСР и "Империалу" знаки почетных меценатов

В ротонде Мариинского дворца 16 апреля состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия почетным меценатам Петербурга. В 2025 году это звание присвоили строительной компании ЛСР и производителю молочной продукции "Империал". На вручение пришли первый заместитель генерального директора ЛСР Игорь Левит и глава "Империала" Алексей Кацанов.

Голосование по утверждению почетных меценатов состоялось 9 апреля. Присвоить знак отличия ЛСР предложила АНО "Центр творчества и досуга", которой застройщик помогает в реализации культурных инициатив на безвозмездной основе. Также в центре отметили вклад компании в создание социальных объектов в Петербурге. В своем обращении к спикеру Александру Бельскому организация отметила, что за годы работы холдинга ею было возведено более 50 таких объектов.





"Империал" на это звание выдвинул Совет инвалидов воинов-интернационалистов. Общество в своей заявке указало, что за годы работы компания направила на благотворительные цели в сфере сохранения культурных ценностей свыше 14 млн рублей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру