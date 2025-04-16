На Крестовском острове хотят передвинуть колесо обозрение

На сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры был опубликован акт историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ на территории Приморского парка Победы, обратил внимание "Деловой Петербург" 16 апреля. В нем предлагается передвинуть колесо обозрения.

Переместить колесо обозрения планируется чуть западнее – на другой берег Северного пруда, рядом с аттракционами "Великолукский комбинат" и "Шейкер". По мнению авторов проекта, нынешнее расположение аттракциона приводит к скоплению посетителей в зоне посадки. Старое колесо обозрения предлагается снести после ввода в эксплуатацию нового. В обновленной версии у колеса будут более комфортабельные кабинки, которые "могут быть оснащены кондиционерами, звуковыми системами и освещением".

Также в проекте предлагается переименовать упомянутый аттракцион "Великолукский мясокомбинат". Как говорится в пояснительной записке, в его технической конструкции имеются элементы высшего пилотажа времен Второй мировой войны, а перегрузки во время работы аттракциона сравнимы с перегрузками, который испытывают летчики. Поэтому в качестве нового названия предлагается "Высший пилотаж".

Экспертизу заказала ЧУК "ПКиО "Северная Венеция", которая арендуют территорию парка аттракционов в Приморском парке Победы с 2001 года. Как отмечается в исторической справке экспертизы, к тому моменту аттракционы уже физически устарели, территория деградировала, а многие насаждения были утрачены. В 2003 году арендатор открыл на этом месте парк "Диво Остров".

Напомним, что в сентябре 2024 года стало известно, что в Петербурге появится круглогодичный курорт "Санкт-Петербург Марина" на берегу Финского залива. В нем будут работать круглогодичный бассейн, водные аттракционы, каток, экстрим-парк, искусственный тренировочный водоем, а также тематический "Парк маяков".

Анастасия Луценко, фото: unsplash