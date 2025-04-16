Бельский спросил Полякова, когда жена спикера получит парковочное разрешение

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский во время доклада вице-губернатора Кирилла Полякова поинтересовался, когда в городе появится возможность получить второе парковочное разрешение, предусмотренное для многодетных семей. Отец пятерых детей Бельский уточнил, что его супруга уже несколько раз пыталась получить заветный документ. Межведомственная коммуникация произошла на заседании парламента 16 апреля.

- Я как в том анекдоте, кибернетика — понимаю, энергетика — понимаю. Я не понимаю, как варенье в конфету "Подушечка" попадает. Вы скажите, когда моей супруге можно будет в очередной раз, потому что она уже несколько раз приезжала, приехать за вторым парковочным бесплатным местом. Мы так много говорили, еще в прошлом году. Ну хотя бы сроки какие-то. Она ездит в МФЦ, ей говорят, извините, приходите в следующий раз, - сказал Бельский.

- Александр Николаевич, я лично в следующий раз пришлю вам пуш-уведомление, как только ваша супруга…, - начал отвечать Поляков.

- Это я понял, я спрашиваю, когда? - перебил спикер.

- Как губернатор подпишет, постановление будет опубликовано. Вступит в силу — и сразу же пуш-уведомление, - пообещал чиновник.

О том, что многодетным семьям из Петербурга позволят оформлять два льготных парковочных разрешения, в администрации города рассказывали еще в сентябре 2023 года. Предполагалось, что эта мера будет распространяться на семьи с четырьмя и более детьми.

Напомним, зона платной парковки в Петербурге действует в Петроградском, Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру