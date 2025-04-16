ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:21

Бельский о пиве и футболе: К пьянству на стадионе я отношусь отрицательно

фото ЗакС политика Бельский о пиве и футболе: К пьянству на стадионе я отношусь отрицательно

Председатель Законодательного собрания и президент Федерации футбола Петербурга Александр Бельский считает, что слабоалкогольные напитки, в частности, пиво, не следует продавать на стадионах во время футбольных матчей. Таким мнением он поделился с журналистами на брифинге 16 апреля. По мнению председателя парламента, крупные спортивные мероприятия на стадионе сегодня проходят в семейном формате: болельщики приходят с супругами и детьми. В такой обстановке пить пиво — неуместно, полагает депутат. 

- В целом к пьянству на стадионе я отношусь отрицательно. <...> Сложно на этот вопрос ответить. Мне кажется, он требует тщательной проработки. Например, болельщикам "Зенита" дополнительный допинг не требуется. Они и так после матча с "Краснодаром" ["Зенит" выиграл со счетом 4:1] находятся в приподнятом настроении и готовы ходить на стадион, - рассказал Бельский. 

Ранее на этой неделе о целесообразности возвращения пива на стадион рассуждали в Государственной думе. Обсудить этот вопрос намерены члены профильного комитета по физической культуре в рамках круглого стола. Вопрос стал актуален после того, как министр спорта Михаил Дегтярев выступил за продажу таких напитков на стадионах. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




Новости16 апреля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама