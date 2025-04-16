Бельский о пиве и футболе: К пьянству на стадионе я отношусь отрицательно

Председатель Законодательного собрания и президент Федерации футбола Петербурга Александр Бельский считает, что слабоалкогольные напитки, в частности, пиво, не следует продавать на стадионах во время футбольных матчей. Таким мнением он поделился с журналистами на брифинге 16 апреля. По мнению председателя парламента, крупные спортивные мероприятия на стадионе сегодня проходят в семейном формате: болельщики приходят с супругами и детьми. В такой обстановке пить пиво — неуместно, полагает депутат.

- В целом к пьянству на стадионе я отношусь отрицательно. <...> Сложно на этот вопрос ответить. Мне кажется, он требует тщательной проработки. Например, болельщикам "Зенита" дополнительный допинг не требуется. Они и так после матча с "Краснодаром" ["Зенит" выиграл со счетом 4:1] находятся в приподнятом настроении и готовы ходить на стадион, - рассказал Бельский.

Ранее на этой неделе о целесообразности возвращения пива на стадион рассуждали в Государственной думе. Обсудить этот вопрос намерены члены профильного комитета по физической культуре в рамках круглого стола. Вопрос стал актуален после того, как министр спорта Михаил Дегтярев выступил за продажу таких напитков на стадионах.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру