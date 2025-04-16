Путин: Полет на Марс — грандиозная задача

Президент Владимир Путин во время встречи со студентами Бауманки 16 апреля высказался о перспективах полета на Марс. По словам главы государства, космические путешествия на такое большое расстояние — грандиозная задача, которая требует тщательной подготовки, однако некие планы по изучению дальнего космоса у российских властей есть.

"Полет на Марс очень сложный. Сегодня он кажется очень сложным к реализации. Если вы интересуетесь, наверняка знаете об этом. <...> Но в целом, конечно, это грандиозная задача, интересная. Она, уверен, будет все больше и больше сторонников собирать", - цитирует президента агентство ТАСС.

Российский лидер во время беседы со студентами выделил три основные задачи, которые предстоит решить науке перед полетом в дальние уголки галактики: обеспечить безопасность длительного пребывания человека в космосе, найти новые способы передачи информации и обеспечить энергетикой объекты, которые потенциально могут появиться на Марсе.

Напомним, 12 апреля в России и в мире отмечали День космонавтики. По случаю 64-годовщины полета советского космонавта Юрия Гагарина в космос Путин поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли.

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля