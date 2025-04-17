Полиция провела рейд в цыганских поселениях в Петербурге и Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов провели профилактический рейд в местах проживания представителей кочевого народа на территории Петербурга и Ленобласти, сообщила 17 апреля пресс-служба ГУ МВД России по городу и области. Несколько десятков человек оказались в отделе полиции.

В рейде приняли участие около 200 сотрудников полиции. Они проверили более 20 мест проживания цыган в Пушкинском и Красносельском районах Петербурга, а также Гатчинском, Всеволожском, Тосненском районах Ленобласти. В итоге были задержаны несколько десятков человек, их доставили в отделы полиции. Задержанных проверили по служебным базам данных и сняли отпечатки пальцев, некоторым из них были вручены повестки в военкомат для постановки на воинский учет.

Один из задержанных оказался под стражей – в отношении него возбудили дело о незаконном обороте наркотиков. Во время обыска в его частном доме на улице Институтской в поселке Александровская Пушкинского района полиция обнаружила запрещенные вещества общим весом около 100 граммов.

Причиной проведения рейда стало состоявшееся ранее в Петербурге задержание группы "карманниц", занимавшихся кражами телефонов на территории России. Задержанные девушки являются представительницами кочевого народа, среди них есть несовершеннолетние. По информации полиции, только в Петербурге с конца 2022 года ими было совершено не менее 20 краж. Против них было возбуждено уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ).

По версии полиции, деятельности группы "карманниц" якобы получала "негласную поддержку местных представителей этого этнического сообщества".

Напомним, что в сентябре 2024 году рейд в цыганских поселениях во Всеволожском районе провели областные правоохранители. Тогда полицейских заинтересовала осуществляемая представителями общины продажа дорогого постельного белья.

фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти