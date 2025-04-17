Экс-замглавы Генштаба Шамарина приговорили к 7 годам колонии по делу о взятках

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего начальника главного управления связи ВС РФ — замначальника Генерального штаба ВС РФ Вадима Шамарина, сообщил 17 апреля ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимира Шелупахина. Шамарина обвиняли в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

"По совокупности Шамарину назначено семь лет колонии строгого режима, запрет госслужбы на семь лет, он лишен воинского звания", - цитирует Шелупахина ТАСС.

Несмотря на то, что Шамарин лишился своего звания генерал-лейтенанта, полученные ранее госнаграды суд оставил ему. Его также обязали выплатить штраф в размере 108 млн рублей.

Дело Шамарина слушалось в закрытом режиме и в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Днем ранее в суде состоялись прения, тогда гособвинитель запросил у суда назначить бывшему генералу 12 лет колонии строгого режима, обязать его выплатить штраф в 108 млн рублей, троекратно превышающий размер полученной взятки, и лишить его воинского звания и всех имеющихся госнаград.

Шамарин свою вину признал. Его задержали в мае 2024 года. Замглавы Генштаба вменяли получение взяток при выполнении гособоронзаказа от руководства ОАО "Пермский телефонный завод "Телта", с которым Минобороны заключило контракт на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд рублей. По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил в общей сложности 36 млн рублей. Деньги могли быть переданы генералу за увеличение объема поставок и общее покровительство.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Минобороны РФ