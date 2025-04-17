Повреждение исторического водовода в Пушкине стало уголовным делом

Правоохранители возбудили уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ) по факту разрушения участка Орловского водовода в Пушкине, сообщила пресс-служба прокуратуры 17 апреля. Ранее на одном из отрезков водовода были проведены несанкционированные земельные работы.

По факту повреждений прокуратура Пушкинского района совместно со специалистами комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) провела проверку состояния Орловского водовода, а также соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия. Ее материалы были направлены в орган предварительного расследования, который принял решение о возбуждении уголовного дела. Прокуратура Пушкинского района поставила на контроль ход и результаты его расследования.

Напомним, что совместная проверка прокуратуры и КГИОП состоялась в марте этого года. В ее ходе было установлено, что в результате земельных работ были извлечены и перемещены за пределы охраняемой зоны 14 секций чугунной трубы Орловского водовода, часть из них оказались разбиты. При этом работы проводились без согласования и разрешения КГИОП. В связи с этим комитет выписал предписание об остановке самовольных работ и направил обращение в прокуратуру. Также ведомство сообщило о подготовке иска, призванного заставить владельца участка отреставрировать поврежденный отрезок Орловского водовода по согласованному с комитетом проекту.

Объект культурного наследия федерального значения "Водовод Орловский" был возведен с 1901 по 1904 год. Он проходит от Орловских ключей до Орловской водонапорной башни.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба КГИОП