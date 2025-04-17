Чечина объяснила разницу прожиточного минимума в Петербурге и Москве

Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина во время прямой линии 17 апреля рассказала, почему в Петербурге не будет такого же прожиточного минимума, как в Москве. По ее словам, это связано с различными экономическими критериями, которые устанавливают федеральные власти с помощью специальных коэффициентов, а не регионы.

- Мы берем средний прожиточный минимум по России и дальше используем коэффициент. В Санкт-Петербурге коэффициент составляет 1,09, в Москве - 1,2. Поэтому когда мы умножаем средний по России размер на этот коэффициент и получается тот прожиточный минимум, о котором мы говорим. <...> То есть мы не можем приравнять, не наше полномочие. Здесь учитывается природно-климатические условия, и ценообразование, и иные условия, по которым рассчитываются коэффициенты, - рассказала Чечина.

Напомним, согласно действующему постановлению правительства Петербурга, прожиточный минимум в Северной столице составляет 19329 рублей. В Москве прожиточный минимум почти на пять тысяч больше - 23309 рублей. Эти показатели иногда становятся ориентиром при определении размера различных социальных выплаты. Например, петербургские власти в скором времени собираются поднять до этого уровня выплаты студенческим семьям.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру