Вице-губернатор Чечина исключила продажу чипсов вендинговых аппаратов в школах

Член правительства Петербурга, вице-губернатор Наталья Чечина не является сторонницей идеи установки вендинговых аппаратов по продаже снеков в образовательных учреждениях, например, в школе, однако она признает, что в некоторых случаях подобные киоски могут быть необходимы. Она подчеркнула, что в аппаратах должны быть исключительно полезные продукты. Тему вендинговых аппаратов подняли на прямой линии 17 апреля.

- Чипсы не будут продаваться. <...> Управлением социального питания такой ассортимент рекомендован. Там исключительно полезные продукты и, еще раз повторю, директор вправе утвердить [определенные продукты]. Все таки взрослые люди понимают, что нужно третьекласснику или в старшем классе. Ну попробую в старшем классе запретить. Не будет в автомате чипсов и соленых сухариков - он купит себе булочку, которую испекли сегодня и запьет ее молоком в упаковке фабричной, - уверена вице-губернатор.

Сами вендинговые машины в школах могут быть. Они могут востребованы в случаях, когда в учреждении организованы дополнительные занятия после уроков, а буфет и столовая уже закрыты, добавила Чечина.

Тема питания в школах - профильный вопрос Чечиной. В ее зону ответственности в городском правительстве входит управление социального питания. Также во время прямой линии Чечина обсудила необходимость специального работника в школе, который отвечал бы исключительно за питание. Вице-губернатор согласилась, что сейчас такие полномочия директор учреждения возлагает на какого-либо сотрудника школы. Чечина добавила, что петербургские чиновники сейчас ведут переговоры с профильными федеральными ведомствами на этот счет.

Ранее во время прямой линии Чечина объяснила, в чем заключается разница между размером прожиточного минимума в Петербурге и Москве.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру