С начала года ОЖД получила более 13 млрд рублей инвестиций

За первые три месяца 2025 года инвестиции в развитие Октябрьской железной дороги (ОЖД) составили более 13 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ОЖД 17 апреля. Такие данные в ОЖД предоставили по итогам финансовой отчетности за I квартал текущего года.

Больше всего средств – 4,7 млрд рублей – были направлены на развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, а также строительство дополнительных путей на участке дороги между Москвой и Алабушево. Еще 2,3 млрд рублей пошли на обновление локомотивного парка железной дороги. На эти деньги были приобретены девять маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ.

По 1,8 млрд рублей были направлены на обновление инфраструктуры пассажирского комплекса и на модернизацию основных фондов производственных хозяйств и инфраструктурного комплекса. В частности, были отремонтированы 28,6 км железнодорожного пути. В публикации отмечается, что модернизация необходима для обеспечения высокого уровня безопасности транспорта и устойчивости производственного процесса.

В свою очередь обновление инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна, в том числе развитие участка ОЖД от Мурманска до Волховстроя, получило 1,6 млрд рублей инвестиций.

Оставшиеся 1,2 млрд рублей были направлены на обеспечение информационной безопасности, цифровизацию и внедрение ресурсосберегающих технологий.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в ОЖД заявили о невозможности сохранить Фарфоровский мост (Цимбалинский путепровод) из-за строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Конструкцию, существующую с 1910 года, снесут ради обустройства четырех дополнительных специализированных главных путей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру