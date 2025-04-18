В ЛДПР вновь пытаются добиться дополнительного выходного в честь Пасхи

Группа депутатов фракции ЛДПР в Госдуме во главе с председателем ведомственного комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым выступила с предложением обязать правительство делать нерабочим днем каждый понедельник, следующий за днем празднования Пасхи, сообщила 18 апреля "Парламентская газета". По словам Нилова, документ был направлен на заключение кабмина.

Инициатива оформлена в качестве поправок в статью 112 ТК РФ. В пояснительной записке к проекту говорится, что исключение составит только случай, если на понедельник, следующий за Пасхой, уже выпадает праздничный нерабочий день – например, 1 мая. Выходной предлагается устанавливать за счет переноса рабочего дня на другую дату. По задумке авторов, общее число выходных и нерабочих дней в году в случае принятие закона не изменится.

"При этом мы не нарушаем установленный Трудовым кодексом баланс рабочих и нерабочих дней. Лишь предлагаем законодательно зафиксировать норму, в соответствии с которой Правительство, учитывая церковный календарь, будет ежегодно, начиная с 2026-го, осуществлять перенос одного из нерабочих дней в пользу светлого Пасхального понедельника как выходного дня", - написал Нилов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в поддержку этой идеи выступила Русская православная церковь. Нилов призвал правительство учитывать мнение РПЦ в подготовке своего заключения на законопроект.

"Буквально накануне Русская Православная Церковь выступила за предоставление понедельнику, следующему за празднованием Светлой Пасхи, статуса выходного дня. Благодарен РПЦ за озвученную позицию - возвращаемся к нашей давней и абсолютно идентичной идее", - говорится в публикации депутата.

В поддержку законопроекта авторы отмечают, что в соответствии с социологическим опросами до 85% россиян празднуют Пасху. По их мнению, утверждение еще одного выходного в связи с празднованием продемонстрирует дань уважения традициям православного сообщества страны, а также укрепит признание особой роли православия в истории и культуры России.

Напомним, что такой законопроект депутаты ЛДПР уже вносили в Госдуму в апреле 2023 года. Тогда среди авторов инициативы также значился председатель партии Леонид Слуцкий.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру