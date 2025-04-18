Фракция "Яблоко" в ЗакСе раскрыла свои доходы за 2024 год

Лидер фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Александр Шишлов в 2024 году заработал 5,9 млн рублей, сообщили ЗАКС.Ру в партии 18 апреля. Доходы его супруги составили 609 тысяч рублей. У "яблочника" есть доля в квартире (104 кв.м) и автомобиль Citroёn C5 Aircross. По сравнению с 2023 годом заработок Шишлова вырос на 860 тысяч рублей.

Также свою декларацию представила депутат от "Яблока" Ольга Штанникова. В статусе депутата она отчитывается о доходах впервые. Она получила место в парламенте осенью 2024 года, а до этого была помощницей Шишлова в ЗакСе. Она заработала 2,7 млн рублей. Также у нее есть земельный участок (600 кв.м), одноэтажный жилой дом с мансардой (73,2 кв.м) и доли в двух квартирах. Автомобиль у Штанниковой - гибрид Toyota Prius. Ее муж заработал в 2024 году 746 тысяч рублей. На него зарегистрировано две иномарки: Mazda 323 F и Subaru Impreza.

Напомним, депутаты парламента добровольно рассказывают о своих доходах в соцсетях. С 2022 года все данные о заработке чиновников публикуются в обезличенном формате. Например, один из парламентариев в 2024 году заработал 224,9 млн рублей, но кто именно - неизвестно. Спикер Заксобрания Александр Бельский, например, отчитался о доходе в 8,2 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру