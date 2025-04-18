Подозреваемому в организации группы цыганок-карманниц предъявили обвинение

Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу предъявило обвинение подозреваемому в организации преступной группы цыганок-карманниц, а также еще четырем фигуранткам, подозреваемым в непосредственном исполнении преступления, сообщила 18 апреля пресс-служба ведомства. Их обвиняют в совершении краж организованной группой (п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, организованная группа, состоящая из представительниц цыганского сообщества, в которую входили в том числе несовершеннолетние, якобы занималась кражами мобильных телефонов у женщин на территории Петербурга. Всего с ноября по декабрь 2024 года следствие установило не менее 5 эпизодов присвоения на общую сумму более 550 тысяч рублей. Украденное имущество участники группы могли сбывать в других регионах страны.

Следствие устанавливает наличие других эпизодов преступной деятельности фигурантов. По версии следствия, с декабря 2022 года они могли совершить не менее 20 краж.

О задержании в Петербурге представительниц цыганского сообщества, подозреваемых в совершении краж, полиция сообщила 16 апреля. Тогда же сотрудники угрозыска в Ростовской области задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в лидерстве в группе "карманниц". Он является отцом трех фигуранток дела и сожителем четвертой.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что после задержания карманниц сотрудники МВД Петербурга провели профилактический рейд в местах проживания представителей кочевого народа на территории Петербурга и Ленобласти. В итоге несколько десятков человек были доставлены в отделы полиции, одного из них отправили под стражу по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Петербургу