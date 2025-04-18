Беглов выступил перед делегациями стран СНГ

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, посвященном 80-летию Победы, сообщила пресс-служба градоначальника 18 апреля. Губернатор выступил перед делегатами стран содружества в Думском зале Таврического дворца. На заседании также присутствовал председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский.

"Этот год объявлен в Содружестве Независимых Государств Годом 80-летия Победы – Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Память о великом подвиге наших отцов, дедов и прадедов – это то, что объединяет нас. <…> Сегодня мы чувствуем особую ответственность за сохранение нашей общей исторической памяти. Вместе противостоим попыткам скрыть или исказить истину о подвиге наших народов. Это наш общий долг памяти", - заявил Беглов в своем выступлении.

Он отметил, что свой вклад в победу в Великой Отечественной войне внесла каждая республика СССР, а в каждой семье на пространстве СНГ хранят память о тех, кто защищал страну. Беглов подчеркнул, что в защите Ленинграда принимали участие воины разных национальностей.

Он также добавил, что снятие блокады Ленинграда было бы невозможно без помощи других советских республик. Губернатор отметил, что город с 1942 года получал партии оружия, продовольствия и гуманитарных грузов из Киргизской, Узбекской, Казахской, Таджикской и Туркменской союзных республик.

В память о бойцах из советских республик, защищавших Ленинград, на Пискаревском кладбище установлены 15 памятных плит. В свою очередь, монументы, посвященные эвакуированным жителям Ленинграда, установлены в Бишкеке и Ереване. Похожий памятник планируется открыть осенью этого года в Ташкенте. Как отметил Беглов, на данный момент жители и защитники блокадного Ленинграда живут по всему миру.

"Мы благодарны вам за бережное отношение к нашему общему прошлому. Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется объединяющим символом для всех государств Содружества", – обратился губернатор к делегатам.

Ранее председатель Совета Федерации и Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко вместе с представителями стран – участниц содружества возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного