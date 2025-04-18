Матвиенко с делегациями стран СНГ возложила цветы на Пискаревском кладбище

Председатель Совета Федерации и Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) Валентина Матвиенко вместе с делегациями стран-участниц содружества возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, сообщила 18 апреля пресс-служба Совфеда. Мероприятие состоялось в рамках проходящей в Петербурге весенней сессии МПА СНГ.

Цветы и венки были возложены к монументу "Мать-Родина", а также к памятным плитам государств на Аллее Памяти. Кроме того, делегации стран почтили минутой молчания память героев, защищавших блокадный Ленинград.

"Сегодня мы, потомки победителей, вновь вместе, как прежде. На Пискарёвском мемориальном кладбище в преддверии 80-летия Великой Победы собрались представители бывших республик СССР – главы парламентов ныне независимых стран СНГ. И мы вместе отдаём дань памяти всем, кто сражался против фашизма, показывая, что для нас историческая правда была и остается святой и неизменной", - написала Матвиенко в своем Telegram-канале.

Процессию вместе с Матвиенко возглавляли главы парламентов стран СНГ: Сагиб Гафаров от Азербайджана, Ален Симонян от Армении и Нурланбек Тургунбек уулу от Кыргызстана. Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан представляли главы верхних палат парламента: Наталья Кочанова, Маулен Ашимбаев, Рустами Эмомали и Танзила Нарбаева. В церемонии также приняли участие сенаторы и депутаты стран СНГ и представители международных организаций.

"Сам факт того, что председатели парламентов стран СНГ, депутаты, члены национальных делегаций – все вместе пришли на Пискаревское кладбище отдать дань памяти и уважения героическим защитникам Ленинграда, говорит о многом. Как и 80 лет назад, так и сегодня – мы вместе и одинаково чтим память миллионов наших сограждан, людей всех национальностей, проживающих в Советском Союзе, погибших в борьбе с фашизмом", — заявила Матвиенко в беседе с журналистами.

Она также подчеркнула, что страны-участницы СНГ намерены бороться с попытками фальсификации истории. В частности, на заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы, делегаты обсудят объединение усилий для защиты истории и памяти.

Матвиенко также напомнила, что российским судом блокада Ленинграда была признана геноцидом, а 16 апреля Совет Федерации одобрил закон, закрепляющий понятие "геноцид советского народа". По ее словам, Россия на национальном уровне зафиксировала "то, что не было сделано во время Нюрнбергского процесса", а дальше в планах страны – добиться признания этого понятия во всем мире.

Матвиенко подчеркнула, что на Западе пытаются "нивелировать вклад СССР в освобождение мира от фашизма". В частности, власти западных стран призывают глав государств не посещать Парад Победы 9 мая в Москве.

"Важно чётко осознавать – и сегодня мы обсудим это с коллегами-спикерами – это не случайное проявление, в этом есть продуманная долгосрочная угроза не только России, но и всем странам СНГ. Угроза экзистенциальная", - говорится в публикации Матвиенко.

Напомним, что в середине марта губернатор Петербурга Александр Беглов пригласил дипломатов из более чем 40 дружественных стран посетить петербургский военный парад 9 мая на Дворцовой площади и призвал принять участие в акции "Бессмертный полк".

Анастасия Луценко, фото: сайт Совета Федерации