Память жертв геноцида советского народа хотят увековечить законом

Понятие "геноцид советского народа" хотят закрепить на законодательном уровне. Законопроект Госдума поддержала в первом чтении 11 декабря, передает "Парламентская газета".

Документ основан на 25 судебных решениях, признающих преступления нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны геноцидом. Заместитель председателя думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко подчеркнула, что от геноцида пострадали более семи миллионов человек, но эти данные еще уточняются.

"Этот раздел и этот акт должен изучаться обязательно во всех высших учебных заведениях и в школах. Это доказательство тех страшных злодеяний, того целеполагания, нацистской идеологии, направленной на истребление людей", — отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Законопроект также направлен на решение вопросов, связанных с увековечением памяти жертв: централизованный учет захоронений, паспортизация памятных мест, порядок захоронения и перезахоронения останков. По ее словам, сегодня найденные останки не защищены мораторием на строительные работы, а распределение полномочий между органами власти в этой сфере отсутствует.

Первый зампред комитета труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что закон станет основой для масштабной работы по сохранению памяти погибших.

фото: ЗАКС.Ру